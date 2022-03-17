Минюст США обвиняет Google в монополизации рынка

21:13 20 октября Киев, Украина





В иске утверждается, что для этого компания использует сеть эксклюзивных деловых соглашений. В частности сообщается, что Google платит миллиарды долларов производителям смартфонов, операторам связи и разработчика, чтобы поисковик компании был установлен в качестве поисковика по умолчанию.



Также отмечается, что с помощью исключительных прав Google контролирует около 90% всех поисковых запросов в США. В свою очередь от рекламодателей компания получает $40 млрд в год. Министерство юстиции США и генпрокуроры 11 штатов подали исковое заявление против Google в Федеральный суд в Вашингтоне, обвинив компанию в злоупотреблении своим положением на рынке интернет-поиска и рекламы.В иске утверждается, что для этого компания использует сеть эксклюзивных деловых соглашений. В частности сообщается, что Google платит миллиарды долларов производителям смартфонов, операторам связи и разработчика, чтобы поисковик компании был установлен в качестве поисковика по умолчанию.Также отмечается, что с помощью исключительных прав Google контролирует около 90% всех поисковых запросов в США. В свою очередь от рекламодателей компания получает $40 млрд в год.



Как пишет издание Axios, старший советник Минюста по технологической индустрии Райан Шорз сказал, что поведение Google в поиске «незаконно в соответствии с традиционными принципами антимонопольного законодательства и должно быть прекращено».



В иске не указаны потенциальные санкции в отношении компании, однако Минюст просит суд вынести решение о том, что поведение Google действительно является незаконным, и запретить ему повторять его снова. Также ведомство хочет, чтобы суд внес «структурные поправки, необходимые для устранения любого антиконкурентного ущерба».



Как отмечает издание, это может означать даже попытку заставить Google отделить свой поисковый и / или рекламный бизнес.



Замглавы Минюста США Джеффри Розен сравнил дело с двумя историческими антимонопольными процессами против телефонной компании AT&T в 1974 году и против Microsoft в 1998 году. В первом случае компанию разделили на 9 региональных операторов. А вот компания Билла Гейтса чудом избежала похожего разделения.



Ранее издание Politico также сообщало, что Минюст США и генеральная прокуратура США рассматривают вопрос, заставлять ли Google продавать браузер Chrome и часть своего рекламного бизнес. Причиной внимания антимонопольщиков к браузеру Chrome и рекламному бизнесу компании стал отказ от поддержки сторонних cookie-файлов в браузере.