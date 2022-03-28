Минюст рф объявил Deutsche Wellе «иностранным агентом»

16:09 28 марта Киев, Украина





Соответствующая запись появилась в реестре Минюста днем 28 марта.



4 марта сайт



В начале февраля МИД РФ объявил об отзыве аккредитации сотрудников российского бюро DW и закрытии корреспондентского пункта компании в России, а также о прекращении ее спутникового вещания. Это позиционировалось как ответ на ограничительные меры Германии в отношении RT.



Минюст России внес немецкую телерадиокомпанию Deutsche Wellе в реестр СМИ — «иностранных агентов».Соответствующая запись появилась в реестре Минюста днем 28 марта.4 марта сайт Deutsche Welle был заблокирован в России за распространение «лживой информации относительно сущности специальной военной операции на территории Украины».В начале февраля МИД РФ объявил об отзыве аккредитации сотрудников российского бюро DW и закрытии корреспондентского пункта компании в России, а также о прекращении ее спутникового вещания. Это позиционировалось как ответ на ограничительные меры Германии в отношении RT.

Гендиректор DW Петер Лимбург тогда заявил, что если телерадиокомпания покинет Россию, то будет еще более активно освещать события в этой стране.

"Мы не будем просто игнорировать то, что происходит в России, мы будем сообщать. И будем делать все больше и больше", – сказал Лимбург.

Он назвал действия российских властей "чрезмерной реакцией". В МИД Германии, в свою очередь, сказали, что решение запретить вещание Deutsche Welle в России еще больше осложняет отношения РФ и ФРГ.