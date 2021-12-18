Минск: к эпицентру митинга стягивают военную технику

21:21 11 Август Киев, Украина

Подходит к концу третий день протестов в Минске, людей продолжают массово задерживать, появилась информация о том, что в центр города движется военная техника.



По информации СМИ, возле станции метро «Пушкинская» военнослужащие Внутренних войск начали задержания предполагаемых участников протеста. Они патрулируют район станции и задерживают подозрительных лиц, за некоторыми из них силовикам приходится бежать. Проезжающие автомобилисты выражают гудками свое возмущение, людей в данном районе становится все больше.



Кроме того, местные СМИ пишут, что в Минске и других крупных городах начались проблемы с мобильным интернетом у всех трех операторов.



Также граждане сообщают, что на проспекте Мешерова была замечена военная машина на базе танка Т-64. Впереди машины расположен ковш, который могут использовать для очистки баррикад демонстрантов.



Демонстранты призывают белорусов выходить на акции протеста. Людям советуют собираться в небольшие группы по 20 человек, а также избегать в Минске площадей на проспекте Независимости, Пушкина и Риги.