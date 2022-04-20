Минский Марш против фашизма закончился задержанием 374 человек

Массовые аресты и жестокое отношение правоохранительных органов Беларуси к протестующим против режима Александра Лукашенка не смогли остановить Марш против фашизма, который прошел 22 ноября. Уже традиционно против мирных граждан использовались спецсредства и проводились массовые задержания.
Об этом сообщает правозащитная организация "Вясна".
Задержано не менее 374 человек. Подавляющее большинство - в Минске (337 человек).
"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 200 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства", - сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.
В комментарии ТАСС пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что силовики применяли спецсредства в Минске.
"Группы людей в Минске нарушали общественный порядок, выходили на проезжую часть, блокировав движение автотранспорта. Граждане неоднократно предупреждались о недопустимости нарушения общественного порядка. При задержании некоторые из них оказывали сопротивление сотрудникам милиции, в отношении них были применены спецсредства", - отметила она.
"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 200 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства", - сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.
В комментарии ТАСС пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что силовики применяли спецсредства в Минске.
"Группы людей в Минске нарушали общественный порядок, выходили на проезжую часть, блокировав движение автотранспорта. Граждане неоднократно предупреждались о недопустимости нарушения общественного порядка. При задержании некоторые из них оказывали сопротивление сотрудникам милиции, в отношении них были применены спецсредства", - отметила она.
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