Минск готовят ко дню рождения Лукашенко: усиливают ОМОН

Сегодня, 30 августа, президенту Лукашенко исполняется 66 лет. Оппозиция Беларуси в этот день запланировала провести Марш мира и независимости. Именинник готовится к этому "подарку". К центру Минска стягиваются отряды ОМОНа и многочисленные автозаки. Как сообщают очевидцы, около семи утра колонна силовиков двигалась по проспекту Независимости в сторону Дома правительства Беларуси.

Акция протеста белорусской оппозиции состоится сегодня днем в центре Минска на площади Независимости.

Протесты в Беларуси начались после победы Лукашенко на президентских выборах. 29 августа в Минске прошел многотысячный женский марш. Участницы шествия выступили против насилия со стороны силовиков. С протестами связывают гибель не менее трех человек.

Напомним, что 26 лет Лукашенко находится в президентском кресле.