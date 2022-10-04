Минобороны Японии прокомментировало полет северокорейской ракеты

12:38 04 октября Киев, Украина

Северная Корея рано утром 4 октября запустила баллистическую ракету, которая пролетела над Японией и приземлилась в Тихом океане.



Об этом сообщает NHK.



Представители Минобороны Японии отметили, что приблизительно за 20 минут полета ракета преодолела расстояние около 4600 километров. Это рекордная дальность для северокорейской ракеты.



По данным южнокорейских военных, максимальная скорость ракеты достигала 17 Махов с наивысшей точкой 970 км. Она упала в трех тысячах км к востоку от побережья Японии вне исключительной экономической зоны страны. Предполагается, что это была баллистическая ракета средней дальности типа Хвасон-12.



Власти Японии заявили, что запуск был произведен с территории Северной Кореи приблизительно в 7.22 утра по японскому времени.



Премьер Японии Фумио Кисида назвал запуск ракеты "возмутительным актом".



Как сообщается, это уже 23-е испытание ракет КНДР в этом году.