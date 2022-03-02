Минобороны РФ впервые назвало потери в боях в Украине

19:16 02 Март Киев, Украина

Российское министерство обороны впервые за время войны официально признало, что армия оккупантов терпит потери и назвало цифры — 498 погибших и 1597 раненых. Ранее российская сторона признавала потери, но конкретные данные не сообщала. Из нескольких российских регионов поступали сообщения о гибели военных.

Данные, правда, очень далеки от реальности. По информации Минобороны Украины, ВСУ убили уже около 6000 оккупантов. А судя по комментариям в российских пабликах, данным РФ не верят даже сами россияне.
«Российские матери теряют детей в чужой для них стране. Вдумайтесь в это число: шесть тысяч погибших россиян за шесть дней войны. Чтобы что? Чтобы взять Украину? Это невозможно. Мы на своей родной земле», — сказал Зеленский