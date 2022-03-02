Минобороны РФ впервые назвало потери в боях в Украине

Российское министерство обороны впервые за время войны официально признало, что армия оккупантов терпит потери и назвало цифры — 498 погибших и 1597 раненых. Ранее российская сторона признавала потери, но конкретные данные не сообщала. Из нескольких российских регионов поступали сообщения о гибели военных.
Данные, правда, очень далеки от реальности. По информации Минобороны Украины, ВСУ убили уже около 6000 оккупантов. А судя по комментариям в российских пабликах, данным РФ не верят даже сами россияне.
Данные, правда, очень далеки от реальности. По информации Минобороны Украины, ВСУ убили уже около 6000 оккупантов. А судя по комментариям в российских пабликах, данным РФ не верят даже сами россияне.
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