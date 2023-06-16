Минобороны рф подписало первый контракт с "добровольческим формированием"

11:39 12 июня Киев, Украина

Кадыров решил первым продемонстрировать свою верность и отсутствие далеко идущих амбиций на использование личной армии. Кадыровские боевики "Ахмат" подписали контракт с минобороны рф.
 
Командир «Ахмата» после подписания документа заявил:
«Решение, которое принято сегодня руководством страны, руководством министерства обороны, позволяет уровнять весь соцпакет для наших бойцов, которые добровольно пришли на фронт, и тех, которые служат в министерстве обороны, и сделать так, чтобы нам не пришлось выискивать юридические моменты, через которые можно будет каким-то образом помочь нашим бойцам, которые получили ранение или погибли, и семьям этих бойцов».
Напомним, 10 июня министр обороны россии сергей шойгу подписал приказ, согласно которому все "добровольческие отряды", которые находятся на фронте в Украине, должны до 1 июля заключить контракты с минобороны рф. В ответ на это основатель ЧВК Вагнера евгений пригожин заявил, что «вагнеровцы» не будут подписывать «никаких контрактов с шойгу».