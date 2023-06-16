Минобороны рф подписало первый контракт с "добровольческим формированием"

Командир «Ахмата» после подписания документа заявил:

«Решение, которое принято сегодня руководством страны, руководством министерства обороны, позволяет уровнять весь соцпакет для наших бойцов, которые добровольно пришли на фронт, и тех, которые служат в министерстве обороны, и сделать так, чтобы нам не пришлось выискивать юридические моменты, через которые можно будет каким-то образом помочь нашим бойцам, которые получили ранение или погибли, и семьям этих бойцов».