Минобороны Польши: может появиться "серьезный риск" российского вторжения

14:11 07 сентября Киев, Украина

В ближайшие годы может появиться "серьезный риск" российского вторжения в Польшу.

Об этом заявил заместитель главы Минобороны страны Марцин Очепа, сообщает PAP.

"Есть серьезный риск войны с россией, с которым мы столкнемся в период от 3 до 10 лет", - отметил он.

Как считает Очепа, именно столько времени, потребуется рф, чтобы восстановить ее военный потенциал после тотальной войны против Украины.



По словам заместителя председателя Минобороны Польши, в проекте оборонного бюджета страны на следующий год запланированы рекордные расходы на армию - более 97 млрд злотых (750 млрд грн). По новому внебюджетному механизму, Фонду поддержки Вооруженных сил, планируется освоить 30-40 млрд злотых (210-310 млрд грн).