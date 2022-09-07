Минобороны Польши: может появиться "серьезный риск" российского вторжения

В ближайшие годы может появиться "серьезный риск" российского вторжения в Польшу.
Об этом заявил заместитель главы Минобороны страны Марцин Очепа, сообщает PAP.
Как считает Очепа, именно столько времени, потребуется рф, чтобы восстановить ее военный потенциал после тотальной войны против Украины.
По словам заместителя председателя Минобороны Польши, в проекте оборонного бюджета страны на следующий год запланированы рекордные расходы на армию - более 97 млрд злотых (750 млрд грн). По новому внебюджетному механизму, Фонду поддержки Вооруженных сил, планируется освоить 30-40 млрд злотых (210-310 млрд грн).
По словам заместителя председателя Минобороны Польши, в проекте оборонного бюджета страны на следующий год запланированы рекордные расходы на армию - более 97 млрд злотых (750 млрд грн). По новому внебюджетному механизму, Фонду поддержки Вооруженных сил, планируется освоить 30-40 млрд злотых (210-310 млрд грн).
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