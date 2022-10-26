Министр обороны Индии заявил, что "ни одна из сторон не должна прибегать к ядерному варианту"

17:40 26 октября Киев, Украина

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх провел телефонный разговор с шойгу, в котором заявил, что "недопустимо прибегать к ядерному варианту".

Об этом сообщает Минобороны Индии в среду, 26 октября.

Индийское ведомство уточнило, что разговор состоялся по инициативе шойгу и министр обороны рф сообщил о якобы возможном применении Украиной "грязной бомбы".

Раджнатх Сингх подтвердил позицию Индии о необходимости диалога и дипломатии "для скорейшего разрешения конфликта".

Он подчеркнул, что "ни одна из сторон не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива применения ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам человечности".