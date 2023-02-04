Минобороны Грузии получило от США 140 тонн военной помощи

11:55 04 февраля Киев, Украина

Правительство Соединенных Штатов Америки передало министерству обороны Грузии 140 тонн военной помощи, предназначенной для обеспечения безопасности государства. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщило посольство США в Грузии.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены стратегическому партнерству с Грузией и продолжат укреплять Силы обороны страны", - сказано в заявлении дипмиссии.

Вместе с тем, посольство не уточнило, какой именно военный груз прибыл из США в Грузию.

Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов - в области обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была подписана Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая развитие сотрудничества в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры, а также в гуманитарной области.

Большинство грузин обеспокоены количеством россиян, приехавшим в Грузию.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что удивлен заявлением президента Грузии, которая хочет с помощью Украины вернуть Абхазию, хотя в начале войны предпочитала молчать.