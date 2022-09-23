Минобороны Британии прокомментировало ситуацию на фронте

11:59 23 сентября Киев, Украина

Украинские силы продолжают наступление на востоке Украины. Ситуация на фронте остается сложной, оккупанты пытаются удержать захваченные ранее территории.



Об этом говорится в отчете Министерство обороны Великобритании 23 сентября.



Отмечается, что за последние три дня украинские силы захватили плацдармы на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. Россия попыталась интегрировать Оскол в консолидированную оборонительную линию после вывода своих войск.



В Донецкой области также продолжаются боевые действия. Украинские войска штурмуют город Лиман к востоку от реки Северский Донец, который россия захватила в мае.