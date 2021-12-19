Мини-вертолет NASA успешно сел на Марсе

12:52 05 Апрель Киев, Украина

Вертолет MarsHelicopter совершил удачное приземление на Марсе

Об этом агентство сообщило в Twitter.

"Приземление вертолета MarsHelicopter подтверждено! Путешествие в 293 миллиона миль - 471 миллион километров на борту NASAPersevere закончилось последним падением на 10 см от живота марсохода на поверхность Марса сегодня. Следующая веха? Пережить ночь", - написали представители NASA.

Отметим, что ранее в NASA анонсировали первый исторический полет на «красную планету» после 11 апреля.



Ровер Perseverance прибыл на Марс 18 февраля. В полете он находился в течение семи месяцев и за это время прислал в агентство несколько снимков и записей с места посадки.