Мини-вертолет NASA успешно сел на Марсе

Вертолет MarsHelicopter совершил удачное приземление на Марсе.
Об этом агентство сообщило в Twitter.
Отметим, что ранее в NASA анонсировали первый исторический полет на «красную планету» после 11 апреля.
Ровер Perseverance прибыл на Марс 18 февраля. В полете он находился в течение семи месяцев и за это время прислал в агентство несколько снимков и записей с места посадки.
Ровер Perseverance прибыл на Марс 18 февраля. В полете он находился в течение семи месяцев и за это время прислал в агентство несколько снимков и записей с места посадки.
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