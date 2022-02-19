Министры внутренних дел и обороны Кувейта ушли в отставку

08:16 18 Февраль Киев, Украина

Кувейт заявил в четверг, что министры внутренних дел и обороны подали в отставку.

В королевском указе говорилось, что отставка двух министров, членов королевской правящей семьи, была принята.

Министр внутренних дел шейх Ахмед Мансур аль-Ахмед аль-Сабах был заменен на посту исполняющего обязанности министра нефти Мохаммеда аль-Фареса, сообщил официальный представитель правительства Тарик аль-Мазрам.

Министра обороны шейха Хамада Джабера аль-Али ас-Сабаха сменил шейх Ахмед Насер аль-Мохаммед ас-Сабах, министр иностранных дел, а теперь также исполняющий обязанности министра обороны.

Два министра ушли в отставку после того, как парламент допросил министра иностранных дел по обвинениям в коррупции и предполагаемому нецелевому использованию государственных средств.

В то время как министр иностранных дел пережил вотум недоверия в среду, шейх Хамад и шейх Ахмед заявили, что длительные допросы были «злоупотреблением» властью.

«Злоупотребление конституционными инструментами стало причиной отставки», — цитируют кувейтские СМИ слова бывшего министра обороны шейха Хамада.

Кувейт потрясли споры между избранными законодателями и сменявшими друг друга правительствами, при этом парламенты и кабинеты несколько раз распускались.

Кувейт — единственное арабское государство Персидского залива с полностью избранным парламентом, который обладает широкими законодательными полномочиями и может отстранить министров от должности.

Напомним, в декабре было приведено к присяге новое правительство, четвертое за два года, после того как последнее ушло в отставку в ноябре на фоне политического тупика.