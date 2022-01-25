06:21 25 Январь Киев, Украина

Теодор Агнью, министр кабинета министров и казначейства, занимающий место в Палате лордов, резко ушел в отставку.



Отставка Агнью произошла после того, как Казначейство сообщило в документах, опубликованных в Интернете, что оно рассчитывает списать 4,3 миллиарда фунтов стерлингов платежей Covid, потерянных из-за мошеннических требований.



В декабре служба по надзору за потребительскими расходами страны оценила стоимость мошенничества в 4,9 миллиарда фунтов стерлингов.



Агнью пожаловался, что надзор со стороны министерства бизнеса и государственного банка развития был недостаточным.



Он добавил, что Казначейство, похоже, «не знало или мало интересовалось последствиями мошенничества для нашей экономики и нашего общества», утверждая, что его команда по борьбе с разворовыванием ковидных средств работает неэффективно.



Отметимм, недавние споры вокруг «Partygate» разгорелись из-за того, что сотрудники Даунинг-стрит устраивали вечеринки, в то время как остальная часть страны находилась на строгом карантине.