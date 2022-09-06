Министр сельского хозяйства Нидерландов подал в отставку на фоне протестов фермеров

Министр сельского хозяйства, природы и качества продуктов питания Нидерландов Хэнк Стагхауэр объявил о своей отставке в то время, когда фермеры продолжают протестовать против планов правительства ввести правила ЕС.
Об этом сообщает Euractiv.
Он написал, что в этом году переехал в Гаагу, чтобы работать со всеми сторонами в сельском хозяйстве и рыболовстве, чтобы работать над огромными вызовами и совместно осуществить переход к циркулярному сельскому хозяйству.
В минувшие выходные министр, покидающий должность, пришел к выводу, что он не является тем лицом, которое должно руководить этими задачами, добавил он в своем сообщении.
На прошлой неделе премьер-министр Марк Рютте отказался уступить целевой показатель на конец десятилетия, несмотря на попытки фермерских организаций отодвинуть крайний срок до 2035 года.
В минувшие выходные министр, покидающий должность, пришел к выводу, что он не является тем лицом, которое должно руководить этими задачами, добавил он в своем сообщении.
На прошлой неделе премьер-министр Марк Рютте отказался уступить целевой показатель на конец десятилетия, несмотря на попытки фермерских организаций отодвинуть крайний срок до 2035 года.
Напомним, в начале июля нидерландские фермеры протестовали против планов правительства, которые могут потребовать от фермеров использовать меньше удобрений и сократить поголовье скота, что может привести к закрытию некоторых ферм.
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