Министр сельского хозяйства Нидерландов подал в отставку на фоне протестов фермеров

09:51 06 сентября Киев, Украина

Министр сельского хозяйства, природы и качества продуктов питания Нидерландов Хэнк Стагхауэр объявил о своей отставке в то время, когда фермеры продолжают протестовать против планов правительства ввести правила ЕС.

Об этом сообщает Euractiv.

"Фермерам и рыбакам нужна уверенность в том, куда двигается этот сектор, чтобы они могли инвестировать и вести бизнес", — написал в Twitter Стагхауэр из партии Христианский союз.

Он написал, что в этом году переехал в Гаагу, чтобы работать со всеми сторонами в сельском хозяйстве и рыболовстве, чтобы работать над огромными вызовами и совместно осуществить переход к циркулярному сельскому хозяйству.



В минувшие выходные министр, покидающий должность, пришел к выводу, что он не является тем лицом, которое должно руководить этими задачами, добавил он в своем сообщении.



На прошлой неделе премьер-министр Марк Рютте отказался уступить целевой показатель на конец десятилетия, несмотря на попытки фермерских организаций отодвинуть крайний срок до 2035 года.

"Большая благодарность за работу, которую выполнил Хэнк Стагхауэр в должности министра сельского хозяйства, природы и качества пищевых продуктов. Я уважаю его смелое решение оставить свои обязанности и желаю ему успеха в будущем", – написал в Twitter премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после объявления. Бывший министр сельского хозяйства Карола Шоутен будет временно исполнять обязанности Стагхауэра.

Напомним, в начале июля нидерландские фермеры протестовали против планов правительства, которые могут потребовать от фермеров использовать меньше удобрений и сократить поголовье скота, что может привести к закрытию некоторых ферм.