Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку после 4 лет на посту

11:58 31 августа Киев, Украина

Бен Уоллес, занимавший пост министра обороны Великобритании в течение последних четырех лет, подал в отставку. В своем письме к британскому премьер-министру Риши Сунаку, опубликованном 31 августа, он выразил уверенность в том, что Министерство обороны стало более современным, финансово устойчивым и уверенным, чем это было при его приходе в 2019 году.

Бен Уоллес отметил, что за прошедший период Вооруженные силы Великобритании и их руководство показали свою эффективность во многих областях, включая эвакуацию из Кабула, реакцию на пандемию COVID-19, противостояние российскому вторжению в Украину и успешную эвакуацию из Судана.

Примечательно, что британский премьер Риши Сунак уже принял отставку Уоллеса, выразив ему признательность за преданность, профессионализм и стратегическое мышление. Ожидается, что в ближайшее время будет назначен новый министр обороны. Согласно данным Sky News, среди возможных кандидатов на эту должность рассматривается Грант Шаппс, занимающий пост министра энергетики.