Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку после 4 лет на посту

Бен Уоллес, занимавший пост министра обороны Великобритании в течение последних четырех лет, подал в отставку. В своем письме к британскому премьер-министру Риши Сунаку, опубликованном 31 августа, он выразил уверенность в том, что Министерство обороны стало более современным, финансово устойчивым и уверенным, чем это было при его приходе в 2019 году.
Бен Уоллес отметил, что за прошедший период Вооруженные силы Великобритании и их руководство показали свою эффективность во многих областях, включая эвакуацию из Кабула, реакцию на пандемию COVID-19, противостояние российскому вторжению в Украину и успешную эвакуацию из Судана.
Примечательно, что британский премьер Риши Сунак уже принял отставку Уоллеса, выразив ему признательность за преданность, профессионализм и стратегическое мышление. Ожидается, что в ближайшее время будет назначен новый министр обороны. Согласно данным Sky News, среди возможных кандидатов на эту должность рассматривается Грант Шаппс, занимающий пост министра энергетики.
Бен Уоллес отметил, что за прошедший период Вооруженные силы Великобритании и их руководство показали свою эффективность во многих областях, включая эвакуацию из Кабула, реакцию на пандемию COVID-19, противостояние российскому вторжению в Украину и успешную эвакуацию из Судана.
Примечательно, что британский премьер Риши Сунак уже принял отставку Уоллеса, выразив ему признательность за преданность, профессионализм и стратегическое мышление. Ожидается, что в ближайшее время будет назначен новый министр обороны. Согласно данным Sky News, среди возможных кандидатов на эту должность рассматривается Грант Шаппс, занимающий пост министра энергетики.
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