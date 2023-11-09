Министр обороны Израиля назвал одну из задач военных в Газе

16:08 09 ноября Киев, Украина

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что одной из целей наземного наступления военных в Секторе Газа является прекращение ракетных обстрелов израильских городов со стороны ХАМАС, чтобы население могло вернуться к своей повседневной жизни.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.
"Мы находимся в длительной войне, и вопрос гражданской экономики является главным фактором в ведении войны. Мы должны решать вопрос быстро, даже если не идеально", - сказал Галант во время встречи с генеральными директорами правительственных министерств, местными чиновниками и главой Командования Тила ЦАХАЛ.
Он добавил, что власти придется работать с расширенной бюджетной политикой и сократить длительную административную работу.

По словам Галланта, наземная операция ЦАХАЛа в Газе "подавляет значительную часть угрозы для тыла. Ракетный обстрел со стороны ХАМАС в эти дни в основном направлен на то, чтобы нарушить привычный ритм жизни".
"Мы должны убедиться, что гражданам обеспечена безопасность и возможность бесперебойно жить повседневной жизнью", - заявил министр.