Министр Кипра возлагает вину за «чрезвычайную ситуацию» с миграцией на Турцию

Небольшой средиземноморский остров Кипр имеет огромные проблемы с нелегальной миграцией, говорит министр внутренних дел Кипра.
« Для нас это чрезвычайное положение», — сказал Никос Нурис, добавив, что 4,6 % населения страны в настоящее время являются лицами, ищущими убежища или получающими защиту, — это самый высокий показатель в ЕС.
Министр киприотов-греков обвинил Турцию, войска которой с 1974 года оккупировали северную треть острова, в поощрении большей части притока сирийских беженцев и прибывающих из стран Африки к югу от Сахары .
Правозащитные группы и наблюдатели критикуют Кипр за ужасные условия в его переполненном главном лагере для мигрантов, который в этом месяце потрясли столкновения, а также за предполагаемое жестокое обращение с некоторыми прибывшими.
« Вопрос миграции на Кипре — огромная проблема, потому что Турция использует его в своих целях», — заявил министр от консервативной партии «Демократическое объединение».
Нурис заявил, что каждый день от 60 до 80 нелегальных мигрантов, направляемых контрабандистами, пересекают патрулируемую ООН 184-километровую (114-мильную) зеленую линию, которая пересекает остров, причем 85 % просителей убежища в прошлом году прибыли таким путем.
По данным министерства, основной страной, граждане которой подали заявления о предоставлении убежища в 2021 году оставалась Сирия, но за ней следуют Камерун, Демократическая Республика Конго, Нигерия и Сомали.
По словам Нуриса, многие из вновь прибывших летят через Стамбул в отколовшееся на севере государство, признанное только Анкарой. «Оттуда с контрабандистами они находят путь через Зеленую линию».
Только после того, как они пересекли юг, многие обнаруживают, что они не находятся в безвизовой Шенгенской зоне Европейского Союза.
« Они застряли на острове, — сказал Нурис. «Они не могут поехать в Германию или во Францию, куда хотят, потому что Кипр не входит в Шенгенскую зону».
Кипр подчеркивает, что «зеленая линия» — это не граница, а всего лишь линия прекращения огня, за которой находятся «территории, не находящиеся под контролем правительства».
Тем не менее, сказал Нурис, его правительство, недавно укрепившее один участок линии колючей проволокой, вскоре построит ограждение, усилит патрулирование и с лета установит систему наблюдения израильского производства.
Глава пограничного агентства ЕС Frontex Фабрис Леггери должен посетить Кипр в среду, сообщил министр .
Нурис сказал, что Кипр хотел бы, чтобы Frontex патрулировала воды к югу от Турции, «откуда каждую ночь, особенно в летнее время, у нас происходили незаконные отъезды мигрантов», но он признал, что для этого потребуется одобрение Анкары .
Кипр также просит ЕС расширить список так называемых безопасных стран происхождения мигрантов и заключить сделки для облегчения репатриации.
Никосия недавно отправила обратно более 250 вьетнамских мигрантов специальным рейсом и сотрудничала с Бельгией для репатриации 17 конголезцев.
По словам Нуриса, на 8 марта запланирован совместный рейс с Германией, чтобы забрать группу пакистанцев, что будет скорее «принудительным», чем добровольным возвращением.
Горячей точкой кипрской миграционной проблемы был приемный центр Пурнара за пределами Никосии, где палатки и сборные конструкции первоначально были установлены для нескольких сотен человек, а теперь вмещают около 2500 человек .
На прошлой неделе напряженность переросла в насилие с участием нигерийских, конголезских и сомалийских мужчин, в результате чего десятки людей получили ранения. Полиция также разыскивала 15-летнего юношу, обвиняемого в нанесении ножевых ранений 17-летнему подростку.
Инцидент доказал, что Кипр нуждается в «солидарности» и помощи ЕС, сказал Нурис.
« Для нас это чрезвычайное положение», — сказал Никос Нурис, добавив, что 4,6 % населения страны в настоящее время являются лицами, ищущими убежища или получающими защиту, — это самый высокий показатель в ЕС.
Министр киприотов-греков обвинил Турцию, войска которой с 1974 года оккупировали северную треть острова, в поощрении большей части притока сирийских беженцев и прибывающих из стран Африки к югу от Сахары .
Правозащитные группы и наблюдатели критикуют Кипр за ужасные условия в его переполненном главном лагере для мигрантов, который в этом месяце потрясли столкновения, а также за предполагаемое жестокое обращение с некоторыми прибывшими.
« Вопрос миграции на Кипре — огромная проблема, потому что Турция использует его в своих целях», — заявил министр от консервативной партии «Демократическое объединение».
Нурис заявил, что каждый день от 60 до 80 нелегальных мигрантов, направляемых контрабандистами, пересекают патрулируемую ООН 184-километровую (114-мильную) зеленую линию, которая пересекает остров, причем 85 % просителей убежища в прошлом году прибыли таким путем.
По данным министерства, основной страной, граждане которой подали заявления о предоставлении убежища в 2021 году оставалась Сирия, но за ней следуют Камерун, Демократическая Республика Конго, Нигерия и Сомали.
По словам Нуриса, многие из вновь прибывших летят через Стамбул в отколовшееся на севере государство, признанное только Анкарой. «Оттуда с контрабандистами они находят путь через Зеленую линию».
Только после того, как они пересекли юг, многие обнаруживают, что они не находятся в безвизовой Шенгенской зоне Европейского Союза.
« Они застряли на острове, — сказал Нурис. «Они не могут поехать в Германию или во Францию, куда хотят, потому что Кипр не входит в Шенгенскую зону».
Кипр подчеркивает, что «зеленая линия» — это не граница, а всего лишь линия прекращения огня, за которой находятся «территории, не находящиеся под контролем правительства».
Тем не менее, сказал Нурис, его правительство, недавно укрепившее один участок линии колючей проволокой, вскоре построит ограждение, усилит патрулирование и с лета установит систему наблюдения израильского производства.
Глава пограничного агентства ЕС Frontex Фабрис Леггери должен посетить Кипр в среду, сообщил министр .
Нурис сказал, что Кипр хотел бы, чтобы Frontex патрулировала воды к югу от Турции, «откуда каждую ночь, особенно в летнее время, у нас происходили незаконные отъезды мигрантов», но он признал, что для этого потребуется одобрение Анкары .
Кипр также просит ЕС расширить список так называемых безопасных стран происхождения мигрантов и заключить сделки для облегчения репатриации.
Никосия недавно отправила обратно более 250 вьетнамских мигрантов специальным рейсом и сотрудничала с Бельгией для репатриации 17 конголезцев.
По словам Нуриса, на 8 марта запланирован совместный рейс с Германией, чтобы забрать группу пакистанцев, что будет скорее «принудительным», чем добровольным возвращением.
Горячей точкой кипрской миграционной проблемы был приемный центр Пурнара за пределами Никосии, где палатки и сборные конструкции первоначально были установлены для нескольких сотен человек, а теперь вмещают около 2500 человек .
На прошлой неделе напряженность переросла в насилие с участием нигерийских, конголезских и сомалийских мужчин, в результате чего десятки людей получили ранения. Полиция также разыскивала 15-летнего юношу, обвиняемого в нанесении ножевых ранений 17-летнему подростку.
Инцидент доказал, что Кипр нуждается в «солидарности» и помощи ЕС, сказал Нурис.
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