15:06 19 октября Киев, Украина





Это заявила Анналена Бербок, министр иностранных дел ФРГ, перед своей второй поездкой в регион Ближнего Востока. Германия подтвердила свою прочную солидарность с Израилем в борьбе против террористов ХАМАС и выразила готовность предпринимать усилия для создания гуманитарных коридоров в секторе Газа.Это заявила Анналена Бербок, министр иностранных дел ФРГ, перед своей второй поездкой в регион Ближнего Востока.

"Наша непоколебимая солидарность с Израилем в его борьбе против ХАМАС неизменна. Израиль имеет законное право защищать себя от актов террора со стороны ХАМАС, соблюдая при этом нормы международного права, предусмотренные для таких исключительных ситуаций. Это непростое испытание перед лицом жестокого врага, который использует гражданских лиц как человеческий щит", - подчеркнула Бербок.





Однако, как отметила министр, важно понимать, что борьба ведется против ХАМАС, а не против палестинского гражданского населения. Она выразила надежду на то, что Германия может показать палестинцам, что она видит их страдания. Один из целей ее Она также назвала тактику ХАМАС "вероломным расчетом", заключающимся в том, чтобы ставить палестинское гражданское население перед угрозой смерти и страданиями, создавая тем самым условия для дальнейших актов терроризма.Однако, как отметила министр, важно понимать, что борьба ведется против ХАМАС, а не против палестинского гражданского населения. Она выразила надежду на то, что Германия может показать палестинцам, что она видит их страдания. Один из целей ее визита в регион - улучшить катастрофическую гуманитарную ситуацию для сотен тысяч невинных жителей.

"Там очень не хватает всего. Очень важно, чтобы международная помощь, продовольствие, вода и медицинские принадлежности могли быстро и беспрепятственно достигать жителей сектора Газа", - подчеркнула Бербок, отметив, что доставка помощи координируется с партнерами из G7, ЕС и региона.

Другой задачей поездки является возвращение граждан Германии из сектора Газа, добавила министр.



Бербок также объявила о назначении специального посланника по гуманитарной помощи на Ближнем Востоке, который будет сопровождать ее во время поездки в регион.