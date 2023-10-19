Министр иностранных дел Германии во второй раз поедет в Израиль

Германия подтвердила свою прочную солидарность с Израилем в борьбе против террористов ХАМАС и выразила готовность предпринимать усилия для создания гуманитарных коридоров в секторе Газа.
Это заявила Анналена Бербок, министр иностранных дел ФРГ, перед своей второй поездкой в регион Ближнего Востока.
Это заявила Анналена Бербок, министр иностранных дел ФРГ, перед своей второй поездкой в регион Ближнего Востока.
Она также назвала тактику ХАМАС "вероломным расчетом", заключающимся в том, чтобы ставить палестинское гражданское население перед угрозой смерти и страданиями, создавая тем самым условия для дальнейших актов терроризма.
Однако, как отметила министр, важно понимать, что борьба ведется против ХАМАС, а не против палестинского гражданского населения. Она выразила надежду на то, что Германия может показать палестинцам, что она видит их страдания. Один из целей ее визита в регион - улучшить катастрофическую гуманитарную ситуацию для сотен тысяч невинных жителей.
Однако, как отметила министр, важно понимать, что борьба ведется против ХАМАС, а не против палестинского гражданского населения. Она выразила надежду на то, что Германия может показать палестинцам, что она видит их страдания. Один из целей ее визита в регион - улучшить катастрофическую гуманитарную ситуацию для сотен тысяч невинных жителей.
Другой задачей поездки является возвращение граждан Германии из сектора Газа, добавила министр.
Бербок также объявила о назначении специального посланника по гуманитарной помощи на Ближнем Востоке, который будет сопровождать ее во время поездки в регион.
Бербок также объявила о назначении специального посланника по гуманитарной помощи на Ближнем Востоке, который будет сопровождать ее во время поездки в регион.
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