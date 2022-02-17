Министр экономики Германии: Нельзя допускать, чтобы нас шантажировали. Надо быть готовыми заменить российский газ

Министр экономики ФРГ Петер Альтмаер, несмотря на обострение конфликтов с Россией, не хочет отказываться от строительства спорного газопровода "Северный поток-2"
«Я всегда придерживался позиции, что проблематично каждые пару месяцев ставить под сомнение проекты, ориентированные на многие десятилетия», — заявил он в интервью газете Handelsblatt.
По его словам, на переходный период после отказа от угля и ядерной энергетики газ будет играть большую роль в энергоснабжении ЕС.
«Мы исходим из того, что объемы газа, которые надо будет импортировать в Европу, возрастут. Это связано со снижением его добычи в ЕС. При этом на переходный период после отказа от угля и ядерной энергетики газ будет играть большую роль в энергоснабжении. Нам надо задаться вопросом, откуда же должен поступать этот газ», — объяснил Альтмайер.
На вопрос о том, правильно ли увеличивать зависимость от поставок газа из России, министр ответил, что нужно быть готовыми заменить российский газ.
«Нельзя допускать, чтобы нас могли шантажировать. Поэтому надо быть готовыми в случае необходимости заменить российский газ. В этой связи частные операторы строят терминалы для приема танкеров с сжиженным газом на севере Германии. И, конечно, приоритет для нас — это дальнейшее развитие возобновляемой энергетики», — сказал он.
Одновременно Альтмайер подчеркнул, что решение по Северному потоку-2 затрагивает «всю Европу и даже весь Запад».
«Так что мы будем разговаривать с нашими партнерами о возможных последствиях (в связи с отравлением Алексея Навального — ред)», — отметил министр.
Он не исключил новых санкций в отношении России.
«Но это нужно очень внимательно обдумать», — добавил Альтмайер.
Напомним, что Северный поток-2 не строится с декабря 2019 года из-за американских санкций. В Газпроме заявляли, что построенный на 94% газопровод будет достроен российской стороной. В июле Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 прокладывать трубы с использованием судов с обычной (якорной) системой позиционирования.
В июле палата представителей и сенат США приняли свои версии оборонного бюджета на следующий финансовый год. Обе предусматривают санкции против страхователей судов-трубоукладчиков Nord Stream 2 и поставщиков оборудования для таких судов. Согласительная конференция конгресса США должна утвердить компромиссный вариант оборонного бюджета. Тогда станет понятно, какие именно дополнительные санкции будут введены против Северного потока-2.
Германия долгое время защищала прокладку трубопровода по дну Балтийского моря, который должен дополнить линию Северного потока-1, открытую в 2012 году, несмотря на оппозицию со стороны других стран ЕС, Польши и стран Балтии, а также Украины, крупнейшей страны-транзитера российского газа.
Обсуждения по строительству газопровода Северный поток-2 возобновилось после того, как правительство Германии сообщило о том, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили веществом из группы Новичок.
Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя отравление политика, заявила, что Навальный стал жертвой преступления, потому что его «хотели заставить замолчать». Она сделала по России жесткое заявление, но при этом выступила в защиту газопровода. Впоследствии Меркель высказалась за санкции против Северного потока-2.
США заявили, что работают над созданием коалиции, чтобы предотвратить завершение строительства Северного потока-2.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии