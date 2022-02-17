Министр экономики Германии: Нельзя допускать, чтобы нас шантажировали. Надо быть готовыми заменить российский газ

05:49 25 Сентябрь Киев, Украина

Министр экономики ФРГ Петер Альтмаер, несмотря на обострение конфликтов с Россией, не хочет отказываться от строительства спорного газопровода "Северный поток-2"



«Я всегда придерживался позиции, что проблематично каждые пару месяцев ставить под сомнение проекты, ориентированные на многие десятилетия», — заявил он в интервью газете Handelsblatt.



По его словам, на переходный период после отказа от угля и ядерной энергетики газ будет играть большую роль в энергоснабжении ЕС.



«Мы исходим из того, что объемы газа, которые надо будет импортировать в Европу, возрастут. Это связано со снижением его добычи в ЕС. При этом на переходный период после отказа от угля и ядерной энергетики газ будет играть большую роль в энергоснабжении. Нам надо задаться вопросом, откуда же должен поступать этот газ», — объяснил Альтмайер.



На вопрос о том, правильно ли увеличивать зависимость от поставок газа из России, министр ответил, что нужно быть готовыми заменить российский газ.



«Нельзя допускать, чтобы нас могли шантажировать. Поэтому надо быть готовыми в случае необходимости заменить российский газ. В этой связи частные операторы строят терминалы для приема танкеров с сжиженным газом на севере Германии. И, конечно, приоритет для нас — это дальнейшее развитие возобновляемой энергетики», — сказал он.



Одновременно Альтмайер подчеркнул, что решение по Северному потоку-2 затрагивает «всю Европу и даже весь Запад».



«Так что мы будем разговаривать с нашими партнерами о возможных последствиях (в связи с отравлением Алексея Навального — ред)», — отметил министр.



Он не исключил новых санкций в отношении России.



«Но это нужно очень внимательно обдумать», — добавил Альтмайер.