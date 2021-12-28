Минфин в Канаде возглавил политик с украинскими корнями

11:54 19 Август Киев, Украина

В Канаде министром финансов назначили Христю Фриланд. Это первая женщина в стране, которая возглавит это ведомство. Интересен тот факт, что Фриланд - канадский политик с украинскими корнями.

Оня была официально приведена к присяге во вторник днем в Ридо-холле. На церемонии присутствовал премьер-министр страны Джастин Трюдо и его супруга Софи Грегуар Трюдо.

Фриланд считается первой женщиной в Канаде, занявшей эту должность в Кабинете министров. Она заменит Билла Морно, который ушел в отставку в понедельник.

Помимо руководства Минфином, Фриланд продолжит выполнять обязанности вице-премьер-министра. Сейчас Канада имеет дело с крупнейшим бюджетным дефицитом со времен Второй мировой войны, потому работа министра финансов будет включать планирование экономического восстановления в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.

Правительство еще не представило бюджет на 2020 год, потому что планы сделать это в марте были отменены из-за коронавируса.

52-летняя Христя Фриланд с 2017 по 2019 год возглавляла канадский МИД. До того времени, с 2015 по 2017 год она была министром международной торговли Канады. Христя Фриланд родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта. Мать политика, галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.