Минфин США возобновил санкции против крупнейших компаний нефтехимической отрасли Беларуси

06:01 20 Апрель Киев, Украина

Снятые в октябре 2015 года санкции против крупнейших компаний нефтехимической отрасли Беларуси, решением Министерства финансов США снова вступают в силу. Таким образом США возобновили санкции против 9 белорусских компаний.



Об этом сообщает LB.ua.

"Госдеп США полностью поддерживает сегодняшнее объявление Министерства финансов об отмене генеральной лицензии, связанной с Беларусью, и по учреждению 45-дневного периода для прекращения сотрудничества (с попавшими под санкции компаниями)", - говорится в заявлении главы Госдепа Энтони Блинкена.

В пресс-релизе Минфина США подчеркивается, что отменяется исключение из санкций для следующих компаний: "Белнефтехим" и его представительства в США, открытых акционерных обществ "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", УП "Белорусский нефтяной торговый дом".



До завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.

Вашингтон призывает Минск "немедленно и безусловно" освободить всех незаконно задержанных и заключенных.



Напоминаем, Министерство финансов США частично сняло санкции с девяти белорусских предприятий нефтехимической отрасли в октябре 2015 года.