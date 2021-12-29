Минфин США возобновил санкции против крупнейших компаний нефтехимической отрасли Беларуси

Снятые в октябре 2015 года санкции против крупнейших компаний нефтехимической отрасли Беларуси, решением Министерства финансов США снова вступают в силу. Таким образом США возобновили санкции против 9 белорусских компаний.
Об этом сообщает LB.ua.
В пресс-релизе Минфина США подчеркивается, что отменяется исключение из санкций для следующих компаний: "Белнефтехим" и его представительства в США, открытых акционерных обществ "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", УП "Белорусский нефтяной торговый дом".
До завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.
До завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.
Вашингтон призывает Минск "немедленно и безусловно" освободить всех незаконно задержанных и заключенных.
Напоминаем, Министерство финансов США частично сняло санкции с девяти белорусских предприятий нефтехимической отрасли в октябре 2015 года.
Напоминаем, Министерство финансов США частично сняло санкции с девяти белорусских предприятий нефтехимической отрасли в октябре 2015 года.
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