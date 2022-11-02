Минфин США отразил кибератаку российских хакеров

Министерство финансов США приписывает кибератаки российской хакерской группировке Killnet.
Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает Голос Америки.
Атаку удалось отразить, и сбоев практически не было, заявил во представитель министерства финансов Тодд Конклин.
Минфин приписывает DDoS атаки российской хакерской группировке Killnet, которая взяла на себя ответственность за нарушение работы веб-сайтов нескольких американских штатов и аэропортов в октябре.
Конклин охарактеризовал атаку на Минфин как "довольно низкоуровневую DDoS-активность, направленную на узлы критической инфраструктуры Минфина".
Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает Голос Америки.
Атаку удалось отразить, и сбоев практически не было, заявил во представитель министерства финансов Тодд Конклин.
Минфин приписывает DDoS атаки российской хакерской группировке Killnet, которая взяла на себя ответственность за нарушение работы веб-сайтов нескольких американских штатов и аэропортов в октябре.
Конклин охарактеризовал атаку на Минфин как "довольно низкоуровневую DDoS-активность, направленную на узлы критической инфраструктуры Минфина".
Как добавили в ведомстве, инцидент произошел за несколько дней до аналогичных атак Killnet на американские фирмы, предоставляющие финансовые услуги.
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