Минфин США отразил кибератаку российских хакеров

07:25 02 ноября Киев, Украина

Министерство финансов США приписывает кибератаки российской хакерской группировке Killnet.



Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает Голос Америки.



Атаку удалось отразить, и сбоев практически не было, заявил во представитель министерства финансов Тодд Конклин.



Минфин приписывает DDoS атаки российской хакерской группировке Killnet, которая взяла на себя ответственность за нарушение работы веб-сайтов нескольких американских штатов и аэропортов в октябре.



Конклин охарактеризовал атаку на Минфин как "довольно низкоуровневую DDoS-активность, направленную на узлы критической инфраструктуры Минфина".

"В соответствии с новыми процедурами, принятыми при администрации Байдена, Минфин быстро предоставил IP-адреса, использованные в атаке", - отметил он.



Как добавили в ведомстве, инцидент произошел за несколько дней до аналогичных атак Killnet на американские фирмы, предоставляющие финансовые услуги.