Минчанин получил 10 лет колонии за поджог танка

21:53 27 июля Киев, Украина

Белорусский суд приговорил 26-летнего мужчину к 10 годам колонии, обвинив его в поджоге танка, путем броска "коктейля Молотова".

Его действия квалифицированы как акт терроризма , сообщила Генпрокуратура страны во вторник, 27 июля.

"Прокуратура Фрунзенского района Минска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя столицы Егора Михайлова, которому инкриминировано совершение акта терроризма. По материалам уголовного дела Михайлова в ночь с 30 на 31 января 2021 года совершил акт терроризма путем поджога военной техники – танка Т-72. Впоследствии он распространил в сети Интернет видеозапись с фрагментом преступления", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом позиции гособвинителя и представленных им доказательств суд Фрунзенского района Минска признал мужчину виновным.



В прокуратуре также указали, что в результате действий обвиняемого "возникла объективная опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений и наступления иных тяжких последствий".

"Целью преступления являлось воздействие на принятие решений органами власти, устрашение населения, а также дестабилизация общественного порядка", – указано в сообщении.

При этом отмечается, что приговор в законную силу пока не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

По данным правозащитного центра Вясна, видео горящего танка появилось в интернете 1 февраля в телеграм-канале "Баста!". Государственные СМИ называли новость о поджоге фейком, а в Минобороны утверждали, что техника не повреждена. Водитель этого танка Евгений Коновалов в сюжете государственного телеканала СТВ от 3 февраля говорил: "При разгрузке и завел танк, внешне его осмотрел, никаких повреждений не было, никаких следов поджога не было".

В организации подчеркнули, что почти все обвинение строилось на основании опубликованного видео о "поджоге". Несмотря на заявления по ТВ, обвинение посчитало, что Михайлов действительно поджег танк, причем сделал это "умышленно" в целях "препятствования политической деятельности, устрашения населения и дестабилизации общественного порядка". Следствие утверждает, что в результате его действий якобы "возникла объективная опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления других тяжких последствий".



Михайлов признал вину частично: он не отрицал, что совершил поджог танка, но не согласился с квалификацией своего действия как терроризма и тем, что это было сделано по политическим мотивам.