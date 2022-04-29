Минчанин получил 10 лет колонии за поджог танка

21:53 27 июля Киев, Украина

Белорусский суд приговорил 26-летнего мужчину к 10 годам колонии, обвинив его в поджоге танка, путем броска "коктейля Молотова".
 
Его действия квалифицированы как акт терроризма, сообщила Генпрокуратура страны во вторник, 27 июля.
"Прокуратура Фрунзенского района Минска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя столицы Егора Михайлова, которому инкриминировано совершение акта терроризма. По материалам уголовного дела Михайлова в ночь с 30 на 31 января 2021 года совершил акт терроризма путем поджога военной техники – танка Т-72. Впоследствии он распространил в сети Интернет видеозапись с фрагментом преступления", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с учетом позиции гособвинителя и представленных им доказательств суд Фрунзенского района Минска признал мужчину виновным.

В прокуратуре также указали, что в результате действий обвиняемого "возникла объективная опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений и наступления иных тяжких последствий".
"Целью преступления являлось воздействие на принятие решений органами власти, устрашение населения, а также дестабилизация общественного порядка", – указано в сообщении.
При этом отмечается, что приговор в законную силу пока не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
 
По данным правозащитного центра Вясна, видео горящего танка появилось в интернете 1 февраля в телеграм-канале "Баста!". Государственные СМИ называли новость о поджоге фейком, а в Минобороны утверждали, что техника не повреждена. Водитель этого танка Евгений Коновалов в сюжете государственного телеканала СТВ от 3 февраля говорил: "При разгрузке и завел танк, внешне его осмотрел, никаких повреждений не было, никаких следов поджога не было".
 
В организации подчеркнули, что почти все обвинение строилось на основании опубликованного видео о "поджоге". Несмотря на заявления по ТВ, обвинение посчитало, что Михайлов действительно поджег танк, причем сделал это "умышленно" в целях "препятствования политической деятельности, устрашения населения и дестабилизации общественного порядка". Следствие утверждает, что в результате его действий якобы "возникла объективная опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления других тяжких последствий".

Михайлов признал вину частично: он не отрицал, что совершил поджог танка, но не согласился с квалификацией своего действия как терроризма и тем, что это было сделано по политическим мотивам.
"Прокурор говорит, если там был хоть один человек, то это уже основания для применения статьи [289]. Но никого там не находилось в тот момент, потому что никакой охраны военной техники не было: ни в момент возгорания танка, ни после. Как сказал мой адвокат при проверке показаний на месте, контрразведчик искал военных 20 минут! Это разведчик! Другой бы вообще не нашел", – сказал Михайлов.