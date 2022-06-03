Миллион рублей за 2 сообщения: в рф вынесли первый приговор за "фейки" о войне

Грражданин рф заплатит штраф в миллион рублей (около 475,8 тыс. грн.) за два сообщения в соцсети, это первый приговор в рф за "фейки" о войне в Украине
Об этом пишет "Медуза".
Уголовное дело в отношении забайкальского предпринимателя Петра Мильникова возбуждено после того, как он опубликовал в своем чате "Мы живем на руинах" в Вайбере материалы, которые и так распространялись в интернете, на тему поновмасштабного вторжения рф в Украину. В первом речь шла о том, что трупы погибших российских военных будут сжигаться. Во втором – что на войну будут забирать ребят из так называемой юнармии, как только им исполнится 18 лет.
По словам осужденного, поселок, где он проживает, невелик, то в чате присутствовали местные полицейские, прокурор и представители ФСБ. По мнению Мильникова, одни из них и завели дело на него.
Документы мужчина опубликовал 5 марта, 15 знакомые сообщили ему, что он "находится в разработке".
Задержали предпринимателя 28 марта по дороге на работу — в министерство обороны, где он занимался теплосетями. В этот же день в его квартире был проведен обыск.
Мильникова заставили "для отчета" записать видео, на котором он говорит, что признает свою ошибку. Дали государственного адвоката, но его услугами он не пользовался, просто написал признание.
В конце мая суд признал Мильникова виновным и назначил штраф. россиянин заявил, что будет подавать апелляцию, чтобы уменьшить сумму наказания, однако уезжать или бежать из страны не будет.
Роскомнадзор начал интенсивно бороться с инакомыслием с началом широкомасштабного вторжения в Украину. 24 февраля регулятор приказал всем СМИ использовать только официальные, санкционированные государством источники информации, иначе им будет грозить суровое наказание за распространение "фейковых новостей". Слова "война", "вторжение" и "нападение" запрещены к использованию при описании военных действий россии в Украине. Разрешено использовать только слово "спецоперация".
Впоследствии принятый федеральный закон от 4 марта 2022 года №32-ФЗ повлек за собой массовый уход иностранных СМИ из россии и прекращение деятельности независимых российских СМИ.
Об этом пишет "Медуза".
Уголовное дело в отношении забайкальского предпринимателя Петра Мильникова возбуждено после того, как он опубликовал в своем чате "Мы живем на руинах" в Вайбере материалы, которые и так распространялись в интернете, на тему поновмасштабного вторжения рф в Украину. В первом речь шла о том, что трупы погибших российских военных будут сжигаться. Во втором – что на войну будут забирать ребят из так называемой юнармии, как только им исполнится 18 лет.
По словам осужденного, поселок, где он проживает, невелик, то в чате присутствовали местные полицейские, прокурор и представители ФСБ. По мнению Мильникова, одни из них и завели дело на него.
Документы мужчина опубликовал 5 марта, 15 знакомые сообщили ему, что он "находится в разработке".
Задержали предпринимателя 28 марта по дороге на работу — в министерство обороны, где он занимался теплосетями. В этот же день в его квартире был проведен обыск.
Мильникова заставили "для отчета" записать видео, на котором он говорит, что признает свою ошибку. Дали государственного адвоката, но его услугами он не пользовался, просто написал признание.
В конце мая суд признал Мильникова виновным и назначил штраф. россиянин заявил, что будет подавать апелляцию, чтобы уменьшить сумму наказания, однако уезжать или бежать из страны не будет.
Роскомнадзор начал интенсивно бороться с инакомыслием с началом широкомасштабного вторжения в Украину. 24 февраля регулятор приказал всем СМИ использовать только официальные, санкционированные государством источники информации, иначе им будет грозить суровое наказание за распространение "фейковых новостей". Слова "война", "вторжение" и "нападение" запрещены к использованию при описании военных действий россии в Украине. Разрешено использовать только слово "спецоперация".
Впоследствии принятый федеральный закон от 4 марта 2022 года №32-ФЗ повлек за собой массовый уход иностранных СМИ из россии и прекращение деятельности независимых российских СМИ.
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