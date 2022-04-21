Миллиардер Вагит Алекперов покинул пост главы «Лукойла»

14:19 21 апреля Киев, Украина

Попавший под санкции миллиардер Вагит Алекперов принял решение отказаться от полномочий члена совета директоров «Лукойла» , а также досрочно уйти с поста президента крупнейшей частной нефтяной компании.

Об этом говорится в заявлении «Лукойла».



Соответствующие уведомления о решениях Алекперова были направлены 21 апреля председателю совета директоров компании.



Как отмечает пресс-служба «Лукойла», Алекперов не является контролирующим акционером компании. К концу марта он владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций «Лукойла», а также был бенефициаром (через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды) еще 5,43% акций.

Вагит Алекперов был крупнейшим акционером и президентом «Лукойла» с 1993 года. Журнал Forbes называет Алекперова главным нефтяным магнатом России и оценивает состояние бизнесмена в 10,5 миллиарда долларов. В списке 88 российских миллиардеров за 2022 год Алекперов занял 10-е место.

Алекперов потерял за год 14,4 млрд долларов, несмотря на рост цен на нефть на фоне войны в Украине. Акции компании до нападения России на Украину торговались на уровне 6 020 рублей за бумагу, после ее начала они стоили уже 4 650 рублей за акцию, подсчитал Forbes.