Миллиардер Дерипаска проиграл суд об отмене санкций США

Верховный суд США окончательно отказал миллиардеру Олегу Дерипаске в снятии санкций, которые были наложены на него в 2018 году при президенте Дональде Трампе.
Суд отклонил ходатайство российского миллиардера, в котором он настаивал, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США превысило свои полномочия. Защита бизнесмена ссылалась на два момента. Во-первых, на Закон об экономических полномочиях на случай чрезвычайной международной ситуации, который позволяет президенту США вводить ограничения в случае объявления чрезвычайного положения.
Во-вторых, на объяснение OFAC, в котором говорилось, что санкции в отношении Дерипаски были введены «в ответ на злонамеренные действия [россии] во всем мире». При этом президент США «не объявлял чрезвычайное положение в стране в связи с глобальной вредоносной деятельностью россии», отмечала защита. Но апелляционный суд в Вашингтоне не увидел противоречий в действиях OFAC.
В конце сентября прокуратура США обвинила миллиардера в уклонении от санкций. По версии прокуратуры, миллиардер пользовался услугами жительницы Нью-Джерси Ольги Шрики, которая помогала ему обходить санкции. В частности, при помощи Шрики Дерипаска продал музыкальную студию в Калифорнии более чем за 3 млн долларов.
Также прокуратура США утверждает, что Дерипаска использовал имя Олега Мухамедшина. Человек с таким именем работал в компаниях миллиардера En+ Group на должности заместителя гендиректора и в «Русале» на должности директора по стратегии и связям с инвесторами.
Санкции против Дерипаски и связанных с ним компаний (UC Rusal, En+, «ЕвроСибЭнерго» и ГАЗ) были введены в апреле 2018 года на основании того, что бизнесмен действовал «от имени / в интересах» высокопоставленных чиновников рф и «работает в энергетическом секторе». Санкции с компаний были сняты к декабрю 2018 года после снижения доли Дерипаски в них – с почти 70% до менее чем 45%. Ограничения против самого Дерипаски и группы ГАЗ остались в силе.
Суд отклонил ходатайство российского миллиардера, в котором он настаивал, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США превысило свои полномочия. Защита бизнесмена ссылалась на два момента. Во-первых, на Закон об экономических полномочиях на случай чрезвычайной международной ситуации, который позволяет президенту США вводить ограничения в случае объявления чрезвычайного положения.
Во-вторых, на объяснение OFAC, в котором говорилось, что санкции в отношении Дерипаски были введены «в ответ на злонамеренные действия [россии] во всем мире». При этом президент США «не объявлял чрезвычайное положение в стране в связи с глобальной вредоносной деятельностью россии», отмечала защита. Но апелляционный суд в Вашингтоне не увидел противоречий в действиях OFAC.
В конце сентября прокуратура США обвинила миллиардера в уклонении от санкций. По версии прокуратуры, миллиардер пользовался услугами жительницы Нью-Джерси Ольги Шрики, которая помогала ему обходить санкции. В частности, при помощи Шрики Дерипаска продал музыкальную студию в Калифорнии более чем за 3 млн долларов.
Также прокуратура США утверждает, что Дерипаска использовал имя Олега Мухамедшина. Человек с таким именем работал в компаниях миллиардера En+ Group на должности заместителя гендиректора и в «Русале» на должности директора по стратегии и связям с инвесторами.
Санкции против Дерипаски и связанных с ним компаний (UC Rusal, En+, «ЕвроСибЭнерго» и ГАЗ) были введены в апреле 2018 года на основании того, что бизнесмен действовал «от имени / в интересах» высокопоставленных чиновников рф и «работает в энергетическом секторе». Санкции с компаний были сняты к декабрю 2018 года после снижения доли Дерипаски в них – с почти 70% до менее чем 45%. Ограничения против самого Дерипаски и группы ГАЗ остались в силе.
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