Михалков представил героем заключенного, который был причастен к пыткам в тюрьмах

12:18 08 августа Киев, Украина

Никита Михалков рассказал в передаче «Бесогон» о погибшем на войне в Украине заключенном Константине Тулинове, выставив его в качестве "героя".

Казалось бы ничего необычного, Однако тут есть один нюанс: журналисты выяснили, что Константин Тулинов был в рядах тюремного актива в СИЗО «Кресты» - участвовал в пытках и изнасилованиях заключённых.



Об этом ранее писал проект из Gulagu.net, обратило внимание «Агентство».

В «Бесогоне» Михалков описывает биографию Тулинова: в 16 лет он получил первый условный срок, за ним последовали «грабеж, наркотики и несколько ходок». Весной 2022 года Тулинов решил отправиться на фронт, где умер, подорвав себя гранатой, когда к нему подходили три "националиста", рассказал его сослуживец.

«Он знал, за что можно умереть. Он чувствовал свою необходимость там. Он хотел искупить свою прошлую жизнь», — прокомментировал эту историю Михалков.

В 2019 году проект Gulagu.net публиковал видео с избиением людей в петербургском СИЗО «Кресты» в так называемых «пресс-хатах». Сотрудничавшим с руководством СИЗО создавали «льготные условия содержания».



Также проект публиковал фотографию арестантов, у которых были футболки с надписью «Актив УФСИН един», среди них был и Тулинов. По

данным проекта, именно Тулинов (по прозвищу «Рыжий») играл «одну из главных ролей» в активе.

После публикации Gulagu.net СК возбудил уголовное дело, в мае прошлого года Тулинов и еще двое заключенных получили приговор по статье о вымогательстве с применением насилия в составе группы лиц.

Коротко о героях россии в этой войне.