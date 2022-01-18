Михаилу Ефремову дали 8 лет тюрьмы

14:23 08 Сентябрь Киев, Украина

Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил актера к 8 годам лишения свободы, с отбыванием заключения в колонии общего режима.

Актера Ефремова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения".



Суд исходит из того, что Ефремов не признал вину. Прокурор запросил для Ефремова наказание в виде 11 лет лишения свободы.



Актеру зачли в наказание время, проведенное под домашним арестом - находиться в колонии ему теперь осталось 7 лет и 10,5 месяцев.



Судья Елена Абрамова в приговоре отметила, что актер нарушил не одно правило дорожного движения, в результате чего потерял управление автомобилем, выехал на встречную полосу и стал виновником аварии.





