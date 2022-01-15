Михаил Ефремов полностью признал свою вину в ДТП

14:48 03 Сентябрь Киев, Украина

На заседании суда, российский артист Михаил Ефремов дал признательные показания.

"У меня заявление. Ваша честь, я признаю свою вину", - сказал Ефремов до начала прения сторон.

Прокурор, в свою очередь, заявила, что считает вину актера полностью доказанной.



Государственный обвинитель запросил для Ефремова 11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года.



Напомним, что Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП скончался 57-летний водитель-курьер. В крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков.