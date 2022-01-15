Михаил Ефремов полностью признал свою вину в ДТП

На заседании суда, российский артист Михаил Ефремов дал признательные показания.
Прокурор, в свою очередь, заявила, что считает вину актера полностью доказанной.
Государственный обвинитель запросил для Ефремова 11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года.
Напомним, что Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП скончался 57-летний водитель-курьер. В крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков.
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