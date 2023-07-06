Мигранты прорвались из беларуси на территорию Польши

Около сотни мигрантов смогли прорваться из беларуси через государственную границу на территорию Польши, заявила польская пограничная служба.
По словам пограничников, в среду, 5 июля, всего пересечь границу Польши пытались около 200 человек.
При этом, по словам пограничников, группа из 95 человек смогла прорваться через границу на польскую территорию. Двое из них, вероятно, проводники, вернулись обратно в беларусь.
Мигрантов удалось задержать. Среди них были, в частности, граждане Конго, Эритреи, Сомали, Йемена, Сирии и Египта.
Мигрантов удалось задержать. Среди них были, в частности, граждане Конго, Эритреи, Сомали, Йемена, Сирии и Египта.
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