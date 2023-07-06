Мигранты прорвались из беларуси на территорию Польши

14:56 06 июля Киев, Украина

Около сотни мигрантов смогли прорваться из беларуси через государственную границу на территорию Польши, заявила польская пограничная служба.

По словам пограничников, в среду, 5 июля, всего пересечь границу Польши пытались около 200 человек.

"5 июля в Польшу пытались незаконно попасть из беларуси 190 человек, из них 28 вернули в беларусь", - говорится в сообщении.

При этом, по словам пограничников, группа из 95 человек смогла прорваться через границу на польскую территорию. Двое из них, вероятно, проводники, вернулись обратно в беларусь.



Мигрантов удалось задержать. Среди них были, в частности, граждане Конго, Эритреи, Сомали, Йемена, Сирии и Египта.