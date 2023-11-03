07:03 03 ноября Киев, Украина

Минобороны рф не может набрать нужное количество "добровольцев" на войну против Украины, поэтому кремль спустил регионам задание сделать акцент на вербовке ущемленных слоев населения. Региональные власти будут еженедельно отчитываться, насколько этот план выполнен.

Об этом сообщило издание "Важные истории".

В распоряжении издания оказался документ, в котором перечислены 22 категории населения, приоритетные для мобилизации.



Среди этих категорий населения — люди, имеющие долги, банкроты, безработные, осужденные, мигранты, граждане, находящиеся на военной службе по призыву или в запасе.



Планируется привлекать к заключению военных контрактов не только лиц, содержащихся в местах лишения свободы, но и тех, кто недавно вышел на свободу и имеет непогашенные судимости, а также находящихся под профилактическим надзором и находящихся под следствием.



Один из военных, работающих в пункте приема на контракт, рассказал изданию, что к ним регулярно направляют лиц, находящихся в алкогольном опьянении, бездомных, лиц с умственными отклонениями, наркозависимых и только что освободившихся из тюрьмы.

«Создается ощущение, что избавляются от маргинализированных слоев общества. На качество армии им абсолютно наплевать», — заявил один из военных.

Можно сделать вывод, что Министерству обороны рф не удается набрать необходимое количество солдат. Поэтому исполнительная власть получила жесткое задание присоединиться к набору и активно привлекать ущемленные социальные группы, включая мигрантов и должников, то есть тех, кого можно как-то мотивировать, отметил Сергей Кривенко, глава общественного движения «Гражданин. Армия. Право».