Мигрантов с паспортами рф могут лишить гражданства за отказ воевать

В россии готовят законодательную инициативу, согласно которой, мигрантов с российскими паспортами будут лишать гражданства за отказ служить в армии россии.
О разработке подобной инициативы заявил член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.
Причем лишать гражданства предлагают не только отказавшихся служить мужчин, но и членов их семей. Нововведение, по словам Кабанова, коснется уроженцев Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, владеющих российским паспортом менее 10 лет.
20 сентября госдума приняла закон, предусматривающий упрощенную выдачу российского гражданства иностранцам, заключившим контракт о прохождении службы в вооруженных силах рф. Ранее для этого иностранцы должны были отслужить не менее трех лет — теперь будет достаточно одного года. Закон также сокращает с пяти лет до одного года срок, на который заключается первый контракт с иностранцем, поступающим на службу в званиях солдата, матроса, сержанта и старшины. В тот же день мэр москвы Сергей Собянин заявил об открытии пункта вербовки иностранцев на войну на территории миграционного центра «Сахарово».
При этом Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан официально выступили против участия своих граждан в войне против Украины. Посольство Кыргызстана в россии, в частности, напомнило своим гражданам, что за участие в боевых действиях на территории иностранных государств их ждет уголовная ответственность с наказанием вплоть до 10 лет тюрьмы. Дипломаты попросили своих соотечественников, которые получат призывы участвовать в войне, незамедлительно обращаться в посольство. С аналогичной позицией выступили власти Узбекистана и Казахстана.
При этом Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан официально выступили против участия своих граждан в войне против Украины. Посольство Кыргызстана в россии, в частности, напомнило своим гражданам, что за участие в боевых действиях на территории иностранных государств их ждет уголовная ответственность с наказанием вплоть до 10 лет тюрьмы. Дипломаты попросили своих соотечественников, которые получат призывы участвовать в войне, незамедлительно обращаться в посольство. С аналогичной позицией выступили власти Узбекистана и Казахстана.
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