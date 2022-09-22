Мигрантов с паспортами рф могут лишить гражданства за отказ воевать

14:59 22 сентября Киев, Украина

В россии готовят законодательную инициативу, согласно которой, мигрантов с российскими паспортами будут лишать гражданства за отказ служить в армии россии.

О разработке подобной инициативы заявил член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Причем лишать гражданства предлагают не только отказавшихся служить мужчин, но и членов их семей. Нововведение, по словам Кабанова, коснется уроженцев Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, владеющих российским паспортом менее 10 лет.

«Такая инициатива будет адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран на участие их граждан в "спецоперации" в добровольном порядке, за что им грозит уголовное наказание на родине», — считает член СПЧ.