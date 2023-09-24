Миграционный скандал: Германия может возобновить контроль на границе с Польшей

10:34 24 сентября Киев, Украина

Не все благополучно в Евросоюзе. Различие в условиях жизни побуждают людей искать более доходного и благополучного места для работы и проживания. Но в ответ на это более экономически развитые страны не хотят рисковать своим благополучием.

Как сообщает Bloomberg, между Германией и Польшей разразился миграционный скандал. Берлин пригрозил Варшаве возобновлением пограничного контроля.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал польское правительство расследовать сообщения о сотнях тысяч незаконно выданных рабочих виз. Он пообещал обсудить этот вопрос с правительством Польши, предупредив о возможности введения пограничного контроля

О том, что Германия может возобновить контроль на границе с Польшей и Чехией, также заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

"И Шольц, и Фезер ранее сопротивлялись призывам ввести пограничный контроль, и комментарии показывают, с каким давлением сталкивается правительство, чтобы реагировать на растущее количество прибывших без документов", - пишет издание.

Согласно данным немецкого правительства, в первой половине этого года на границе с Польшей было арестовано более 12 тысяч нелегальных мигрантов.

Европейский Союз также рассматривает сообщения о том, что мигранты въезжали в Польшу за нелегально оформленными рабочими визами, за которые якобы получали взятки. Правительство Польши долгое время критиковало либеральную иммиграционную политику Германии и отказывалось принять общеевропейскую политику в отношении беженцев.

Напомним, ранее в Польше заявили, что Беларусь помогает нелегалам пересечь границу.