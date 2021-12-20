Миграционный кризис является частью большего замысла по дестабилизации региона, – эксперт по вопросам безопасности

13:50 25 Ноябрь Киев, Украина

Миграционный кризис, возникший на польско-белорусской границе, является частью более широкого замысла по расшатыванию ситуации в регионе. Такое мнение высказал эксперт по вопросам безопасности, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь во время экспертной дискуссии « Миграционный шантаж Лукашенко: последствия и последующие вызовы ».



«Для меня очевидно, что этот миграционный кризис организовал не Лукашенко, потому что у Лукашенко нет таких ресурсов, в частности, у него нет такой агентурной сети на Ближнем Востоке, чтобы так быстро и эффективно организовать переброску мигрантов в Европу, поэтому уверен, что это операция Кремля. и Лукашенко используется здесь как инструмент. Конечно, он согласился на это и именно поэтому был вовлечен в эту авантюру», – отметил эксперт.



Самусь предположил, что возникшие в последний период кризисные ситуации в регионе связаны одним замыслом.



«Если смотреть вообще то, что происходит в нашем регионе. Это и энергетический кризис, который, очевидно, создан Кремлем для достижения успеха с Северным потоком – 2, наращивания военного присутствия России на границах Украины и демонстрации подготовки к проведению военных операций разного уровня, так же и миграционная атака. Все это абсолютно формируется по одному замыслу и определенным целям из Кремля», – сказал Самусь.



Эксперт отметил, что миграционный кризис на польско-белорусской границе – это одна из комплекса мер, цель которой нарастить уровень противоречий в регионе и внутри ЕС.



«Вновь возникают противоречия между Германией и Польшей, между Германией и другими странами ЕС, формируется несколько групп в ЕС, которые по-разному думают и о миграционном кризисе, и о военном присутствии, и об энергетическом кризисе, поэтому думаю, что эта ситуация еще раз подчеркивает важность устойчивости, которая достигается солидарностью как в рамках ЕС, так и в рамках НАТО и региона», – считает Самусь.



В то же время, цель физического попадания мигрантов на территорию ЕС через Польшу не стояла.



«Для Кремля не принципиально, прорвутся ли мигранты в ЕС, останутся ли они в Беларуси или уйдут в Украину. Они уже достигли своей цели, создав напряжение. Если они останутся у Лукашенко и начнут штурмовать администрацию Лукашенко – Путин может помочь ему в этой ситуации, введя еще и свои войска. Если они пойдут в Польшу – возникнет кризис между оппозицией и правящей партией», – объяснил эксперт.