Миграционный кризис в Италии: на остров Лампедуза за два дня прибыло 7 тысяч мигрантов

20:07 15 сентября Киев, Украина

В течение 14 и 15 сентября на итальянский остров Лампедуза в Средиземном море прибыло семь тысяч мигрантов. Агентство ООН по делам беженцев предупредило, что остров "переполнен".
 
Об этом сообщает CNN.

Мэр Лампедузы Филиппо Маннино в свою очередь заявил, что миграционный кризис достиг "точки невозврата".
"За последние 48 часов около 7 тысяч человек прибыли на мой остров: остров, который всегда приветствовал и оберегал в своих объятиях. Теперь мы достигли точки невозврата...", - сказал он.
Представительница агентства ООН по делам беженцев в Италии, Святом Престоле и Сан-Марино Кьяра Кардолетти заявила, что ситуация на Лампедузе ведутся "срочные действия", чтобы "вернуть остров к нормальной жизни", и что власти вывезли около 5 тысяч человек с острова за последние 28 часов.

Президент Красного Креста Италии Росарио Валастро заявил, что в специальном помещении для беженцев все еще находятся несколько тысяч человек, хотя здание рассчитано максимум на 500 человек.
"Более 130 операторов и волонтеров итальянского Красного Креста делают все возможное, чтобы обеспечить предметы первой необходимости. Вчера было приготовлено 5 тысяч обедов и 5 тысяч вечерних блюд", - сообщил он.