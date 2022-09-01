МИД Украины и Боррель обсудили следующие шаги ЕС для поддержки Украины

19:15 31 августа Киев, Украина

Евросоюз и Украина обсудили последующие шаги ЕС для поддержки Украины в противодействия военной агрессии россии.

Об этом сообщил высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в своем Twitter-аккаунте в среду, 31 августа.



Европейский чиновник рассказал, что он имел разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Прекрасный разговор (состоялся, - ред.) с Дмитрием Кулебой на полях встречи в формате Гимних, где мы обменялись мнениями по поводу последних событий, а также последующих шагов, предпринимаемых ЕС с целью поддержки Украины и противодействия жестокой агрессии рф", - подчеркнул он.

Он также добавил, что европейская общественность продолжает поддерживать Украину.