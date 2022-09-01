МИД Украины и Боррель обсудили следующие шаги ЕС для поддержки Украины

Евросоюз и Украина обсудили последующие шаги ЕС для поддержки Украины в противодействия военной агрессии россии.
Об этом сообщил высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в своем Twitter-аккаунте в среду, 31 августа.
Европейский чиновник рассказал, что он имел разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Европейский чиновник рассказал, что он имел разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Он также добавил, что европейская общественность продолжает поддерживать Украину.
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