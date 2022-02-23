МИД Турции выразил поддержку Азербайджану и заявил о готовности оказать помощь

12:58 30 Сентябрь Киев, Украина

Азербайджан в военном конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха прав как с нравственной, так и с правовой точки зрения, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу



"Международная общественность должна относиться к ситуации в Азербайджане так же, как к событиям в Украине и в Грузии", - сказал министр.



По его словам, Азербайджан располагает достаточным силами для самостоятельного достижения своих целей в Нагорном Карабахе, но при необходимости Турция окажет поддержку Азербайджану в любое время и в любом месте.



Глава турецкого МИД выступил с заявлением после того, как президент Франции Эммануэль Макрон предостерег Турцию от необдуманных действий, которые обостряют ситуацию в Нагорном Карабахе.