МИД Турции выразил поддержку Азербайджану и заявил о готовности оказать помощь

Азербайджан в военном конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха прав как с нравственной, так и с правовой точки зрения, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Международная общественность должна относиться к ситуации в Азербайджане так же, как к событиям в Украине и в Грузии", - сказал министр.
По его словам, Азербайджан располагает достаточным силами для самостоятельного достижения своих целей в Нагорном Карабахе, но при необходимости Турция окажет поддержку Азербайджану в любое время и в любом месте.
Глава турецкого МИД выступил с заявлением после того, как президент Франции Эммануэль Макрон предостерег Турцию от необдуманных действий, которые обостряют ситуацию в Нагорном Карабахе.
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