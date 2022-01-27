МИД РФ выслал румынского военного дипломата

МИД РФ спустя две недели после отправки из Бухареста российского военного атташе, отзеркалил высылку румынского капитана.

Об этом говорится в распространенном во вторник, 11 мая, сообщении МИД России.

"11 мая посол Румынии Кристиан Истрате был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Г. Илиеску. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов. Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное объявление румынской стороной 26 апреля персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте", - указывается в документе.