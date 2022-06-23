МИД рф отговаривает россиян от поездок в Грецию

Министерство иностранных дел россии, спустя неделю после оглашения планов Греции отправить Украине БМП, заявило, что Греция больше не является безопасной страной для отдыха россиян.
Дипломаты начали получать сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении россиян, сообщил директор четвертого европейского департамента МИД рф Юрий Пилипсон
По словам представителя МИД, это происходит в условиях "антироссийской риторики" со стороны греческих официальных лиц и "дезинформации" о войне в Украине в местных СМИ, в то время как российские "источники информации" давно заблокированы.
Напомним, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 15 июня объявил о планах отправить 30 БМП украинской армии. Поставка пройдет в рамках переоснащения армейского парка современными машинами из ФРГ.
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