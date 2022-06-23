МИД рф отговаривает россиян от поездок в Грецию

16:11 23 июня Киев, Украина

Министерство иностранных дел россии, спустя неделю после оглашения планов Греции отправить Украине БМП, заявило, что Греция больше не является безопасной страной для отдыха россиян.

Дипломаты начали получать сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении россиян, сообщил директор четвертого европейского департамента МИД рф Юрий Пилипсон

«Имели место случаи избиений, в том числе детей: после нападений пострадавшим требовалась госпитализация. Греческие банки зачастую вольно трактуют введенные Евросоюзом ограничительные меры, блокируют счета россиян по национальному признаку», — пожаловался дипломат.

По словам представителя МИД, это происходит в условиях "антироссийской риторики" со стороны греческих официальных лиц и "дезинформации" о войне в Украине в местных СМИ, в то время как российские "источники информации" давно заблокированы.

Напомним, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 15 июня объявил о планах отправить 30 БМП украинской армии. Поставка пройдет в рамках переоснащения армейского парка современными машинами из ФРГ.