МИД Польши: заявления Германии - вмешательство во внутренние дела Польши

Збигнев Рау, министр иностранных дел Польши, обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу, прося уважать суверенитет Польши после предложения о ужесточении контроля на границе из-за мигрантов.
Об этом сообщает Польское радио.
Польский министр подчеркнул, что заявления немецкого канцлера последних дней свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела Польши и в избирательную кампанию, которая в настоящее время проводится в стране.
Збигнев Рау выразил мнение, что такие заявления Шольца нарушают принципы суверенного равенства государств, которое является фундаментом для добрососедских отношений и дружественного сотрудничества с Польшей.
Польские власти также отмечают, что нарушения в выдаче виз в Польше рассматриваются как случайные и находятся в процессе расследования со стороны компетентных служб. В контексте этого расследования Центральное антикоррупционное бюро задержало семь человек.
Ранее, Шольц выступил за усиление контроля над нелегальной миграцией и пригрозил Польше восстановлением пограничного контроля. Канцлер Германии призвал предоставить разъяснения относительно возможных нарушений в выдаче виз в Польше.
Об этом сообщает Польское радио.
Польский министр подчеркнул, что заявления немецкого канцлера последних дней свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела Польши и в избирательную кампанию, которая в настоящее время проводится в стране.
Збигнев Рау выразил мнение, что такие заявления Шольца нарушают принципы суверенного равенства государств, которое является фундаментом для добрососедских отношений и дружественного сотрудничества с Польшей.
Польские власти также отмечают, что нарушения в выдаче виз в Польше рассматриваются как случайные и находятся в процессе расследования со стороны компетентных служб. В контексте этого расследования Центральное антикоррупционное бюро задержало семь человек.
Ранее, Шольц выступил за усиление контроля над нелегальной миграцией и пригрозил Польше восстановлением пограничного контроля. Канцлер Германии призвал предоставить разъяснения относительно возможных нарушений в выдаче виз в Польше.
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