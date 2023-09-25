МИД Польши: заявления Германии - вмешательство во внутренние дела Польши

08:57 25 сентября Киев, Украина

Збигнев Рау, министр иностранных дел Польши, обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу, прося уважать суверенитет Польши после предложения о ужесточении контроля на границе из-за мигрантов.

Об этом сообщает Польское радио.

Польский министр подчеркнул, что заявления немецкого канцлера последних дней свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела Польши и в избирательную кампанию, которая в настоящее время проводится в стране.

Збигнев Рау выразил мнение, что такие заявления Шольца нарушают принципы суверенного равенства государств, которое является фундаментом для добрососедских отношений и дружественного сотрудничества с Польшей.

Польские власти также отмечают, что нарушения в выдаче виз в Польше рассматриваются как случайные и находятся в процессе расследования со стороны компетентных служб. В контексте этого расследования Центральное антикоррупционное бюро задержало семь человек.

Ранее, Шольц выступил за усиление контроля над нелегальной миграцией и пригрозил Польше восстановлением пограничного контроля. Канцлер Германии призвал предоставить разъяснения относительно возможных нарушений в выдаче виз в Польше.