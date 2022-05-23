МИД отреагировал на заявление Франции о "затяжном" вступлении Украины в ЕС

15:47 23 мая Киев, Украина

Вопрос членства Украины в Евросоюзе – уже не один год волнует как самих украинцев, так и весь мир. На сколько долго может затянуться этот процесс в современных условиях, когда наша страна вышла на мировую арену как защитник всего европейского общества? Украина пройдет путь кандидата в ЕС скорее, если Франция и другие страны продемонстрируют лидерство. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает Интефакс-Украина 23 мая.

Так дипломат прокомментировал заявление французского министра по делам Европы Клемана Бона о том, что процесс вступления Украины в ЕС может занять 15 или 20 лет.

"Предоставление статуса кандидата в члены ЕС не означает немедленного членства. Это процесс, который нужно пройти. И мы уверены, что мы пройдем этот путь быстрее, если Франция и другие влиятельные европейские страны продемонстрируют лидерство", - отметил он.

Николенко подчеркнул, что война РФ против Украины показала необходимость переосмысления будущего Европы.

"Подходы, которыми до сих пор руководствовались европейские политики, не смогли обезопасить Европейский континент от новой агрессии. Разговоры об альтернативах, которые могут заменить полноценную интеграцию Украины в ЕС - изменение формы, но не содержания. Этот путь не сделает европейское сообщество более сильным и более процветающим", - уверен он.

По словам спикера, Украина настаивает на предоставлении ей статуса кандидата в ЕС уже в июне.

"Сегодня Украина - единственное место в Европе, где люди защищают европейские ценности ценой собственных жизней. Кандидатство станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия", - указал Николенко.

Ранее в Минэкономики заявили, что Украина планирует стать полноценным членом Евросоюза в 2024 году, а статус кандидата получить этим летом.