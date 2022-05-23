МИД отреагировал на заявление Франции о "затяжном" вступлении Украины в ЕС

Вопрос членства Украины в Евросоюзе – уже не один год волнует как самих украинцев, так и весь мир. На сколько долго может затянуться этот процесс в современных условиях, когда наша страна вышла на мировую арену как защитник всего европейского общества? Украина пройдет путь кандидата в ЕС скорее, если Франция и другие страны продемонстрируют лидерство. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает Интефакс-Украина 23 мая.
Так дипломат прокомментировал заявление французского министра по делам Европы Клемана Бона о том, что процесс вступления Украины в ЕС может занять 15 или 20 лет.
Николенко подчеркнул, что война РФ против Украины показала необходимость переосмысления будущего Европы.
По словам спикера, Украина настаивает на предоставлении ей статуса кандидата в ЕС уже в июне.
Ранее в Минэкономики заявили, что Украина планирует стать полноценным членом Евросоюза в 2024 году, а статус кандидата получить этим летом.
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