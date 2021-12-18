МИД КНР: Отношения с США самый серьезный вызов за всю историю

12:11 09 Июль Киев, Украина

Китай и США столкнулись с самым тяжелым кризисом за всю историю двусторонних отношений. Об этом заявил в четверг глава МИД КНР Ван И на проходящем в режиме видеоконференции китайско-американском форуме.

"Китайско-американские отношения столкнулись с самым серьезным вызовом со времен их установления. Некоторые люди в США исходя из идеологических убеждений всеми силами пытаются выставить Китай конкурентом и даже врагом. КНР не может копировать иностранную модель, а также не экспортирует свою собственную. Китай не может и неспособен превратиться в еще одни США, а его путь успешного развития не бьет по Западу и не представляет ему угрозы", - сказал глава МИД Китая.

Курс США в отношении КНР

Политический курс США в отношении Китая преисполнен стратегическими просчетами и предубеждениями эпохи маккартизма, заявил Ван И.

"В настоящее время политика США в отношении Китая основана на лишенных фактических оснований ошибочных стратегических суждениях, преисполнена эмоциональными оценками и предубеждениями маккартизма", - сказал он. "Необоснованные подозрения США в адрес КНР уже достигли необузданного страха и паники. Им кажется, что каждый инвестиционный проект имеет политическую цель, у каждого обучающегося в США китайского студента есть шпионский опыт, а каждая инициатива о сотрудничестве имеет другие цели", - добавил министр.

"У Китая и США нет необходимости пытаться изменить друг друга, нам следует найти для наших различных систем и цивилизаций путь мирного сосуществования", - подчеркнул Ван И. "У КНР никогда не было намерений бросить вызов США или попытаться заменить их, у нас также нет намерений перейти к тотальной конфронтации с Соединенными Штатами", - сказал министр.

По его словам, Китай продолжит занимать дружественную позицию по отношению к США и будет выстраивать обоюдно выгодные связи с этой страной. "Однако США не стоит полагать, что, с одной стороны, они будут на грани умопомешательства выстраивать во всем мире кольцо вокруг Китая, бесконечно фабриковать слухи и клевету в его адрес, а также бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела КНР, а с другой стороны, смогут требовать от Китая понимания и поддержки в двустороннем и мировом форматах", - подчеркнул глава МИД КНР.