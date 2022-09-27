МИД Китая рассказал об отношениях с Украиной

15:01 27 сентября Киев, Украина

Китайская сторона готова работать с Украиной, чтобы поддерживать динамику сотрудничества и продолжать обогащать китайско-украинское стратегическое партнерство.



Об этом заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбин на брифинге, отвечая на вопрос журналиста Bloomberg об отношениях стран.

"Президент Зеленский заявил, что каналов связи между Украиной и Китаем меньше, чем раньше. В частности, он говорит об общении на уровне лидеров. Не могли бы вы рассказать нам о причинах этого?", - спросил журналист.

Ван Вэньбин ответил, что Китай и Украина "являются стратегическими партнерами", и с тех пор, как они установили дипломатические отношения 30 лет назад, сотрудничество в разных отраслях "добилось хорошего прогресса, и обмены на всех уровнях проходили гладко".

"Наши две страны также вели активное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь": в прошлом году двусторонний товарооборот достиг $19,3 млрд, увеличившись на 29,7% в годовом исчислении. Сотрудничество в таких отраслях, как сельское хозяйство, инфраструктура и реагирование на COVID-19 проходило гладко", - заявил представитель МИД Китая.

Вэньбин напомнил, что позиция Китая относительно ситуации "последовательна и понятна".