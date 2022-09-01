МИД Китая прокомментировал призыв Зеленского организовать разговор с главой КНР Си Цзиньпином

12:17 05 августа Киев, Украина

В МИД Китая отреагировали на призыв президента Украины Владимира Зеленского организовать разговор с главой КНР Си Цзиньпином.

Спикер МИД КНР Хуа Чуньин не дала прямого ответа, пишет people.cn.

"Не могли бы вы подтвердить, что есть какие-то планы по организации этого разговора?" - спросили дипломата.

Она ответила: "Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса".

Ранее Зеленский заявил, что Украина ищет возможности прямого диалога с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы закончить войну.



Также Зеленский призвал Китай выступить против россии вместе с "единственным миром".