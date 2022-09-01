МИД Китая прокомментировал призыв Зеленского организовать разговор с главой КНР Си Цзиньпином

В МИД Китая отреагировали на призыв президента Украины Владимира Зеленского организовать разговор с главой КНР Си Цзиньпином.
Спикер МИД КНР Хуа Чуньин не дала прямого ответа, пишет people.cn.
Ранее Зеленский заявил, что Украина ищет возможности прямого диалога с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы закончить войну.
Также Зеленский призвал Китай выступить против россии вместе с "единственным миром".
Также Зеленский призвал Китай выступить против россии вместе с "единственным миром".
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