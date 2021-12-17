МИД Италии высылает двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

Российские дипломаты срочным образом будут высланы из Италии. Их имена фигурируют в очередном деле о шпионаже.
Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
"Мы передали российскому послу решительный протест итальянского правительства и проинформировали его о незамедлительной высылке из страны двух российских официальных лиц, замешанных в этом серьезнейшем деле", - сообщил Луиджи ди Майо.
Ранее итальянские карабинеры сообщили о задержании в Риме старшего офицера ВМС Италии и военного сотрудника российского посольства в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России. Оба подозреваемых были схвачены накануне вечером во время тайной встречи при передаче итальянцем секретных документов в обмен на денежное вознаграждение.
Итальянские СМИ, ссылаясь на источники в следственных органах, сообщили, что задержанный россиянин занимался сбором секретной информации не только об Италии, но и о НАТО в целом. Позднее в российском посольстве в Риме подтвердили факт задержания сотрудника аппарата военного атташе.
В МИД РФ выразили сожаление в связи с высылкой из Италии двух российских дипломатов.
"Выражаем сожаление в связи с высылкой из Рима двух сотрудников российского посольства. Выясняем обстоятельства принятия данного решения. О наших возможных шагах в связи с акцией, не соответствующей уровню двусторонних отношений, объявим дополнительно", - сообщили на Смоленской площади.
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