МИД Италии высылает двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже

20:03 31 Март Киев, Украина

Российские дипломаты срочным образом будут высланы из Италии. Их имена фигурируют в очередном деле о шпионаже

"Мы передали российскому послу решительный протест итальянского правительства и проинформировали его о незамедлительной высылке из страны двух российских официальных лиц, замешанных в этом серьезнейшем деле", - сообщил Луиджи ди Майо.