МИД ищет украинцев среди пострадавших в Марокко. Соболезнование Зеленского

Землетрясение, которое произошло в ночь на субботу, 9 сентября, в Марокко, повлекло многочисленные разрушения и жертвы среди населения. Поскольку в стране могут находиться украинские граждане, Министерство иностранных дел проверяет наличие украинцев среди пострадавших людей. Об этом в Twitter сообщил представитель МИД Олег Николенко.
Он добавил, что для получения помощи украинцы должны обратиться на горячую линию украинского посольства в Рабате на номер +212 6 61 18 63 90.
В свою очередь президент Владимир Зеленский выразил соболезнования пострадавшим от землетрясения в Марокко.
Напомним, поздно вечером в пятницу в Марокко произошло сильное землетрясение. Геологическая служба США оценила его в 6.8 балла. Эпицентр находился на относительно малой глубине 18,5 км в 70 км от города Марракеш, исторический центр которого внесен во Всемирное наследие ЮНЕСКО.
Сразу сообщалось о более чем 200 погибших, но по последним данным их количество уже превысило 630 и эти данные далеко не окончательны.
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