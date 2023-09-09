МИД ищет украинцев среди пострадавших в Марокко. Соболезнование Зеленского

12:22 09 сентября Киев, Украина

Землетрясение, которое произошло в ночь на субботу, 9 сентября, в Марокко, повлекло многочисленные разрушения и жертвы среди населения. Поскольку в стране могут находиться украинские граждане, Министерство иностранных дел проверяет наличие украинцев среди пострадавших людей. Об этом в Twitter сообщил представитель МИД Олег Николенко.

"МИД Украины проверяет наличие украинцев среди пострадавших людей в результате землетрясения в Марокко. Пока такая информация не поступала", - написал Николенко.

Он добавил, что для получения помощи украинцы должны обратиться на горячую линию украинского посольства в Рабате на номер +212 6 61 18 63 90.

В свою очередь президент Владимир Зеленский выразил соболезнования пострадавшим от землетрясения в Марокко.

"От имени украинского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования его величеству королю Марокко Мохаммеду VI, родным и близким жертв ужасного землетрясения в регионе Марракеш. Желаю скорейшего выздоровления раненым. Украина солидарна с Марокко в это тяжелое время", - написал Зеленский в Twitter.

Напомним, поздно вечером в пятницу в Марокко произошло сильное землетрясение. Геологическая служба США оценила его в 6.8 балла. Эпицентр находился на относительно малой глубине 18,5 км в 70 км от города Марракеш, исторический центр которого внесен во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Сразу сообщалось о более чем 200 погибших, но по последним данным их количество уже превысило 630 и эти данные далеко не окончательны.