МИД Ирана заявил, что ХАМАС готов освободить 200 заложников, однако сама группировка отказалась

По заявлению Министерства иностранных дел Ирана, ХАМАС готов потенциально освободить около 200 заложников, которых он держит, при условии, что Израиль прекратит воздушные удары по Сектору Газа. Однако террористическая организация отказалась подтверждать такое предложение.Представитель Министерства иностранных дел Ирана, Насер Канаани, сделал это заявление на пресс-конференции в Тегеране, как сообщает "The Times of Israel".Канаани сообщил, что представители Хамаса "выразили готовность предпринять необходимые шаги для освобождения граждан и гражданских лиц, удерживаемых группами сопротивления". Однако они подчеркнули, что подготовка к таким действиям становится невозможной из-за ежедневных бомбардировок со стороны Израиля по различным районам Газы.ХАМАС, согласно данным, выразил готовность обменять пленных на тысячи палестинцев, которых удерживает Израиль, в рамках односторонних соглашений о обмене, которые были достигнуты в прошлом.Представитель Ирана подчеркнул, что представители сопротивления подчеркнули готовность продолжать сопротивление и утверждали, что они обладают военным потенциалом для продолжения сопротивления на местах в течение продолжительного времени."The Times of Israel" отмечает, что "Иран является главным спонсором ХАМАСа в его борьбе против Израиля".