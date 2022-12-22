МИД Ирана начал угрожать Зеленскому за его выступление в Конгрессе

17:43 22 декабря Киев, Украина





Комментарий Канаани был опубликован на сайте иранского



В нем утверждается, что Иран "не поставлял никакой военной техники ни одной стороне для использования в войне в Украине" и всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину. Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани в четверг раскритиковал заявления Владимира Зеленского о военной поддержке Тегераном москвы в войне против Украины.Комментарий Канаани был опубликован на сайте иранского МИД В нем утверждается, что Иран "не поставлял никакой военной техники ни одной стороне для использования в войне в Украине" и всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину.

"Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным", - заявил представитель иранского МИД.

Также Канаани посоветовал украинскому президенту "извлечь урок из судьбы некоторых других политических лидеров, которые довольствовались поддержкой США".