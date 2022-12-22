МИД Ирана начал угрожать Зеленскому за его выступление в Конгрессе

Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани в четверг раскритиковал заявления Владимира Зеленского о военной поддержке Тегераном москвы в войне против Украины.
Комментарий Канаани был опубликован на сайте иранского МИД.
В нем утверждается, что Иран "не поставлял никакой военной техники ни одной стороне для использования в войне в Украине" и всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину.
Комментарий Канаани был опубликован на сайте иранского МИД.
В нем утверждается, что Иран "не поставлял никакой военной техники ни одной стороне для использования в войне в Украине" и всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину.
Также Канаани посоветовал украинскому президенту "извлечь урок из судьбы некоторых других политических лидеров, которые довольствовались поддержкой США".
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